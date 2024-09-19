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Gündem Amerika’dan yine boş beleş açıklamalar! İş çözmeye değil, gezmeye gitmişler
Gündem

Amerika’dan yine boş beleş açıklamalar! İş çözmeye değil, gezmeye gitmişler

Yeniakit Publisher
2024-09-19 22:03:00 -
Amerika’dan yine boş beleş açıklamalar! İş çözmeye değil, gezmeye gitmişler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransız mevkidaşı Stephane Sejourne ile Paris’te gerçekleştirdiği görüşme sonucunda yaptığı açıklamalar şaşırtmadı. Terörist İsrail'in katliamını görmeyen soysuzlar, Lübnan'a sakin olması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransız mevkidaşı Stephane Sejourne ile Paris’te yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Fransa ve ABD, genel olarak Orta Doğu, özel olarak da Lübnan söz konusu olduğunda itidal çağrısında bulunma ve gerilimi azaltma konusunda hemfikirdir” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa’ya resmi ziyarette bulundu. Başkent Paris’te Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile bir araya gelen Blinken, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da herhangi bir tarafın tırmandırıcı eylemlerde bulunmaması çağrısında bulundu. Bölgede itidal çağrısı yapan Blinken, “Fransa ve ABD, genel olarak Orta Doğu, özel olarak da Lübnan söz konusu olduğunda itidal çağrısında bulunma ve gerilimi azaltma konusunda hemfikirdir” ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hizbullah arasından gerilime atıfta bulunan Blinken, "Herhangi bir tarafın Gazze'de ateşkes hedefini tehlikeye atacak herhangi bir tırmandırıcı eylemini görmek istemiyoruz" dedi.

 ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail ziyaretini erteledi

İsrail medyasının 2 İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Lübnan'da ve sınırda son günlerde meydana gelen olaylar nedeniyle önümüzdeki hafta İsrail'e yapmayı planladığı ziyareti erteledi.

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