Amerika'dan Türkiye'ye yeni teklif Büyükelçi Satterfield Türk yetkililere sözlü olarak iletti

S-400 Hava Savunma Sistemi'nin Rusya'dan satın almasının ardından yaşanan F-35 krizi sonrası ABD, Türkiye ile ilişkilerinde yapıcı bir safhaya hazırlanılıyor. ABD tarafından hazırlanan ve ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasını öngören 'serbest ticaret anlaşması' paketinin Türkiye'ye sunulması bekleniyor.

ABD'nin, Türkiye ile ticaret hacmini 100 milyar dolara ulaştıracak adımlar atması bekleniyor. Sözlü olarak iletilen gelişme, Ankara'ya yazılı olarak da sunulacak. Başlıklar arasında F-35'lerin satışı, çelik ve alüminyum vergileri, serbest ticaret anlaşması ile Patriot'lar var.

Satterfiel tarafından sözlü olarak iletildi

ABD'nin, Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemi S-400'leri almasından sonra gerilen ilişkileri yumuşatacak olumlu bir adım atması bekleniyor. O adım, Türk heyetle ikili ilişkileri görüşen ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfiel tarafından sözlü olarak iletildi.

Bir Türk yetkili, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfiel'ın, sözlü bir şekilde Ankara'ya mektup iletileceğini ve adım atılacağını; bu adımın şemsiyesinin ekonomik olacağını ancak başlıkların siyasi ve krizleri çözmeye yönelik olacağının altını çizdi. Buna göre büyükelçi Satterfiel, ABD'nin, Türkiye ile ticaret hacmini 100 milyar dolara ulaştıracak adımları atacağını iletiyor. Önümüzdeki günlerde de resmi bir çerçeveye oturtulup Türkiye'ye aktarılacağını ifade ediyor. Böyle bir mektubu hazırlayacak tek yer ABD Hazine Bakanlığı. Bu mektup Beyaz Saray'a ileticek ve buradan da Türk yetkililere ulaştırılacak.

Ticaret hacmi hedefi

Peki ticaret hacmi 100 milyar dolara nasıl ulaşır? Mevcut ticaret hacmi yaklaşık 20 milyar dolar. Bu nedenle, F-35'lerin satışının tekrardan gündeme gelmesinin beklentiler arasında olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, çelik ve alüminyum vergilerinde ABD tek taraflı vergi getirmiş, Türkiye de karşılık vermişti. Daha sonra ABD vergileri bir kademe düşürmüştü ancak olması gereken seviye değildi. Şimdi o vergilerin düşmesi de gündemde. Ve, serbest ticaret anlaşması ile Patriot'ların gerçekleşme ihtimalleri de söz konusu.

ABD'li Senatör Graham: Türkiye geri kazandırmak önemli

ABD'li Senatör Lyndsay Graham, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la New York'ta gerçekleştirdiği görüşmede, "Türkiye'yi F-35 programına geri kazandırmanın önemli olduğu kanaatindeyim. Belki, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bile olabilir" demişti.

Erdoğan Trump ile görüşecek

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme yapılmasına ilişkin mutabakata varıldığı ve görüşme için planlamaların yapıldığı da öğrenildi.