Amerika'dan Türkiye'ye tehdit: Kesinlikle sabrımız yok!

Venezüella ile ilgili son gelişmelere dair düzenlenen basın toplantısında konuşan Filipetti, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Türkiye ziyaretinin hemen ardından bir Türk şirketi tarafından bu ülkeden satın alınan toplam 900 milyon dolar değerindeki altın ile ilgili soru üzerine, "Venezüella'daki diktatörlüğü desteklemeyi seçen herhangi bir ülkeye karşı kesinlikle sabrımız yok" dedi.

ABD'nin Venezüella'ya uyguladığı yaptırımların 'Venezüella yönetiminin finansal kaynaklarını sınırlandırmaya' odaklandığını belirten Filipetti, "Altın ya da petrol satışının gelirleri fakir Venezuela halkının değil, Maduro ve çevresinin cebine gidiyor. Venezuela halkı üzerinde daha fazla baskı kurmak için kullanılacak her para, bizim yalnızca yaptırım politikamıza değil, değerlerimize de aykırı" diye konuştu.

Venezüella'ya yapılan kaynak aktarımlarını çok ciddiye aldıklarını kaydeden Filipetti, "Bu paranın ABD müttefiki bir ülkeden gelmesi bizim için bir şeyi değiştirmez. Bu hareket tarzının sona erdiğinden emin olmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.