Amerika'dan sonra bir ülke daha çekiliyor!

Avusturya Haber Ajansı (APA), Viyana’nın ülkenin, "göç kararlarıyla ilgili egemenliğini kısıtlayacağı" gerekçesiyle BM’nin göçü küresel çapta düzenlemeyi amaçlayan göçmen paktından çekilmeyi planladığını duyurdu.

APA’nın haberine göre, Avusturya, Fas'ın Marakeş kentinde Aralık ayında düzenlenecek olan toplantıda paktın kabul edilmesiyle ilgili anlaşmayı imzalamayacak.

BM üyesi ülkelerin büyük kısmının üzerinde anlaştığını duyurduğu pakt, küresel çapta göçmenlerin güvenliğini sağlamayı ve insan kaçakçılığını önlemeyi amaçlıyor. Macaristan, temmuz ayında imzalamayacağını açıkladığı bu paktı, ABD de boykot ediyor.

Tam adı, "Güvenlik için Küresel Sözleşme, Düzenli ve Nizami Göç" olan 34 sayfalık metin, göç konusunda anlaşmaya varılan ilk uluslararası sözleşme olma özelliğini taşıyor.

KAYNAK: EURONEWS