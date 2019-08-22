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Amerika’dan Samsun’a tedavi olmak için geldi

Uzun süredir Tip 2 diyabet (şeker) hastası olan 52 yaşındaki Hediye Şeker, Amerika’nın New York şehrinden Samsun’a tedavi için geldi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:47
Amerika’dan Samsun’a tedavi olmak için geldi

Uzun süredir Tip 2 diyabet (şeker) hastası olan 52 yaşındaki Hediye Şeker, Amerika’nın New York şehrinden Samsun’a tedavi için geldi.


Büyük Anadolu Hastaneleri Laparoskopik Bariatrik ve Metabolik Cerrah Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al’ın uygulamış olduğu Tip 2 şeker ameliyatını duyan 52 yaşındaki Hediye Şeker, yaşadığı New York kentinden şifa bulmak için Samsun’a geldi.


10 yıldır Tip 2 şeker hastalığı olan Hediye Şeker, “Hem New York’ta hem de Türkiye de farklı doktorlar ile görüşmeme rağmen rahatsızlığıma etkili bir çözüm bulunamadı. Uzun süre diyet tedavisi uygulasam da, bir süre sonra vermiş olduğum az sayıdaki kilonun üzerinde bir kiloyu geri kazandım. Yakın çevremde daha önce Muzaffer bey sayesinde sağlığına kavuşan kişilerden aldığım tavsiyeler üzerine Samsun’a gelerek, ameliyat olmaya karar verdim. 37 yaşında obezite hastası kızımla birlikte Büyük Anadolu Hastaneleri’ne şifa bulmak için geldik. Aynı gün içerisinde ameliyat olmamızın ardından 4 gün gibi kısa bir sürede, Samsun’un merkezinde alışveriş yapabilecek ve 5. günde New York’a dönebilecek sağlığa ve enerjiye kavuştum” dedi.


Yapmış olduğu operasyon sonrasında açıklamalarda bulunan Laparoskopik Bariatrik ve Metabolik Cerrah Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al, “Diyabet dünyada yaygın hastalıkların başında gelmektedir. Böbrek hastalığı, ayak yaraları, geçici ya da kalıcı körlükler, uzun süre insülin ve ilaç kullanımının vermiş olduğu psikolojik bunalımlara yol açması, diyabetin ne kadar büyük bir sağlık problemi olduğunu göstermektedir. Bu nedenle diyabet hastası olan kişilerin kesinlikle uzman bir hekime başvurmaları ve bunda geç kalmamaları gerekmektedir. Hastalarımız ne kadar uzaktan gelirse gelsin, bilişim çağının getirisi olarak ameliyat sonrası takiplerine en detaylı şekilde gerçekleştiriyoruz. Elbette bu takibi yapabilmek bir ekip işi. Bu nedenle tüm ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Kendi nezdimde ve de Büyük Anadolu Hastaneleri olarak hastalarımıza bundan sonraki yaşamlarında sağlıklı günler geçirmelerini dileriz” diye konuştu.


Hediye Şeker, Büyük Anadolu Hastaneleri Laparoskopik Bariatrik ve Metabolik Cerrah Muzaffer Al’ın gerçekleştirmiş olduğu başarılı operasyon ile hastalığın vermiş olduğu sağlık sorunlarından kurtuldu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:47
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