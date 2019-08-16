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Amerika'dan kritik İran açıklaması!

Amerika makamları Cebelitarık'ta el konulan Grace 1 tankerinin İran'dan Suriye'ye petrol taşıdığını belirtti.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:49
Amerika'dan kritik İran açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Başkanı Morgan Ortegus, temmuz ayı başlarında Cebelitarık'ta el konulan İran'a ait Grace 1 tankeri ile ilgili bir açıklama yaptı.

Ortegus, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldığını hatırlatarak, ''Amerika Birleşik Devletleri, Grace 1'in İran'dan Suriye'deki İran Devrim Muhafızları'na petrol taşıyarak yardım ettiğine inanıyor. Bu nedenle Grace 1 ile herhangi bir ilişkisi bulunanlar için ciddi sonuçları olacak.'' dedi.

Açıklama, Cebelitarık Yüksek Mahkemesi'nin dün erken saatlerde, el konulan Grace 12'in serbest bırakmanın lehine karar vermesinden sonra geldi. ABD makamları mahkemenin kararına sert tepki göstererek geminin bırakılmaması gerektiğini savundu.
  

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:49
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