0553 313 94 23

Amerika'dan İran'a müzakere sinyali!

ABD Savunma Bakanı Esper, ABD'nin İran'a yönelik azami baskı politikasını sürdüreceğini ve bu yolla İran'ın yavaş yavaş müzakereleri kabul edecek noktaya geldiğini söyledi.

06 Eylül 2019 Cuma 16:31
Amerika'dan İran'a müzakere sinyali!

ABD Savunma Bakanı Esper, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsünde (RUSI) konuşma yaptı.

Esper, Washington'un Tahran'a karşı izlediği politikalara bazı müttefiklerinin karşı çıktığını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın, ekonomik yaptırımlar yoluyla İran'a yönelik azami baskı politikasını sürdürme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

ABD'nin baskılarının İran'ı nükleer anlaşmanın yerine geçecek yeni bir anlaşmaya zorlamayı hedeflediğini ifade eden Esper, "Görünüşe göre, İran müzakereler yapabileceğimiz bir noktaya doğru gidiyor." dedi.

Yeni anlaşmayla İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek istediklerine dikkati çeken Esper, "Yeni nükleer anlaşma, İran'ın 10-15 yıl değil sonsuza dek nükleer silaha sahip olmayacağını garanti etmelidir." diye konuştu. 

Avrupa'ya Çin uyarısı 

Konuşmasında Çin'i de hedef alan Esper, Pekin yönetiminin ekonomik gücünü kullanarak ve "teknoloji hırsızlığı" yaparak küresel nüfuzunu artırmaya çalıştığını savundu. 

Avrupalı müttefiklerine Çin'in yatırımları ve bu ülkeyle ilişkilerde ihtiyatlı olma çağrısında bulunan Esper, "Bir ülke Çin'in yatırım ve ticaretine ne kadar bağımlı hale gelirse Pekin'in isteklerinin dışında hareket ettiğinde onların baskı ve cezaları için daha elverişli durumda olur." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in Uygurlara yönelik politikası 

Pekin yönetiminin Uygur Türklerine karşı yürüttüğü baskıcı politikaları örnek gösteren Esper, "Pekin'in tahakkümündeki bir dünyanın nasıl bir yer olduğunu merak edenler onların kendi sınırlarında kendi halkına nasıl davrandığına baksın." ifadesini kullandı.

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:31
  1. iran
  2. abd
  3. Mark Esper
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AWS Pop-Up Loft İstanbul, Galata Rum İlköğretim Okulu'nda düzenlenecek
    1. AWS Pop-Up Loft İstanbul, Galata Rum..
    2. Adıyaman’da orman yangını
    3. Cumhurbaşkanının Malatya’ya gelişi
    4. Merkel’in Çin ziyareti meyvelerini..
    5. Serik Belediye Başkanının evine..
    6. Aşure kazanları Serdivan’da kuruldu
    7. Tehlike anında 100 metre yaklaşanı..
    8. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Osmanlı..
    9. TOKİ İstanbul’da emeklilere ne zaman..
    10. Yeşilin tüm renkleri Şahinbey’de
    11. Kanuni Sultan Süleyman ölüm yıl..
    12. Dünya Halk Sağlığı Günü
    13. Kadına şiddete dikkat çekmek için maç..
    14. Hindistan'da asırlık bina çöktü: 5 ölü
    15. ABD'den Türkiye açıklaması: Bir..
    16. Etiyopya'da iki yardım çalışanı..
    17. HDP önündeki eylemde çocuğunun..
    18. Diyarbakır anneleri evlatları için..
    19. Ahlat’ta ‘okul güvenliği’ toplantısı..
    20. Son Dakika Haberi: Canan Kaftancıoğlu..
    21. Mansur Yavaş zamlara devam ediyor!
    22. HDP'li Saruhan Oluç: Çocuklarınızı..
    23. İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki..
    24. Suudi Arabistan Husilerin füzesini..
    25. Çaldıran’da bin bağ ot yanarak kül oldu
    26. Battalgazi Belediyesinde Zabıta..
    27. Amerika'dan İran'a müzakere sinyali!
    28. Otlukbeli’nde okul güvenliği..
    29. Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
    30. Başkan Yıldırım, yol yapım..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim