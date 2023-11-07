Amerika'dan güvenlik taahhütü aldılar! Nükleer kapasiteli bombardıman uçakları...
Güney Kore yönetimi, ülkeye verdiği güvenlik taahhütleri çerçevesinde ABD'nin bölgede nükleer kapasiteli bombardıman uçakları da dahil stratejik varlığını artırdığını bildirdi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili, ABD'nin Güney Kore'ye verdiği güvenlik taahhütleri konusunda açıklamalarda bulundu.
Yetkili, ABD'nin Güney Kore'de nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarının konuşlandırılması dahil bölgedeki stratejik varlığını arttırdığını kaydetti.
Kuzey Kore'nin son dönemde Güney Kore'ye yönelik tehditlerini yoğunlaştırdığını belirten yetkili, ABD'nin bu adımlarının Kuzey Kore yönetimine "uyarı" niteliğinde olduğunu söyledi.