Amerika'dan bomba TB3 değerlendirilmesi: Uzak kıyılardaki gemileri tehdit edebilir

Amerika'nın önde gelen dergisinde yer alan Türkiye'nin ürettiği insansız savaş uçaklarına dair analiz oldukça dikkat çekti. Dergide, Bayraktar TB3'ün çeşitli özelliklerine değinirken gemilere konumlanmasının büyük avantaj sağlayacağını ifade etti.

''Çatışmalarda kendini kanıtladı''

Analizde, Bayraktar TB2 dron'u son yıllarda çeşitli çatışmalarda değerini kanıtladıktan sonra, Baykar şimdi TB3'ü geliştirildiğine yer verilirken ''TB3, katlanabilir kanatlarının göze çarpan istisnası dışında, önceki TB2 ile neredeyse aynı görünüyor'' denildi.

''TCG Anadolu 30-50 tane TB3 taşıyabilir''

Analizin devamında Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu ve TB3 ilişkisine de yer verilerek, ''TB3, Türkiye'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi, TCG Anadolu (L-400) adını taşıyan bir amfibi savaş gemisi ve ihracat için geliştiriliyor.TB3'ün katlanır kanatları sayesinde Anadolu, bunların 30-50'sini taşıyabilecek'' açıklamalarına yer verildi.

''Uzak ülkelere kara operasyonları yapabilir''

Haberde son olarak, ''TB3'lerin her biri, TB2'nin taşıyabileceği çeşitli mühimmatları taşıyabilir ve ateşleyebilir. Türkiye kıyılarından uzaktaki düşman gemilerini tehdit edebilir veya uzak ülkelerdeki kara operasyonlarını destekleyebilirler. Bu kadar kısa bir pistte kalkış ve iniş yapmak üzere tasarlanmış olması, TB3'ü yukarıda bahsedilen dron'lardan çok daha kolay alınabilir ve dolayısıyla çeşitli görevler için daha fazla kullanılabilir kılıyor'' dedi,