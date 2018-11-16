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Amerika'daki kar fırtınası yüzlerce kişiyi mahsur bıraktı

New York'ta yüzlerce kişi Port Authority Otobüs Terminali'nde mahsur kaldı.

16 Kasım 2018 Cuma 08:22
Amerika'daki kar fırtınası yüzlerce kişiyi mahsur bıraktı

New York'ta öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede hızını artıran kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Her gün binlerce kişinin kullandığı New York-New Jersey hattındaki otobüs ve feribot seferlerinde büyük ölçüde aksamalar oldu. Bu durum, hattı kullanan yüzlerce kişinin Port Authority Otobüs Terminali'nde mahsur kalmasına yol açtı.

Aşırı birikme nedeniyle terminalin ikinci üçüncü katları girişlere kapatıldı, geçişleri asker ve polis ekipleri kontrol etti.

Terminalin farklı bölgelerinde yerlere oturarak dizüstü bilgisayarlarıyla çalışan yolcular objektiflere yansıdı.

Öte yandan, New York sokaklarında da fırtına nedeniyle yollar kapandı, insanlar yollarda yürümekte zorluk çekti.

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 08:22
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