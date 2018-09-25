Amerika'da ilk Kıbrıs zirvesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan ve İngiliz mevkidaşları Nikos Kocyas ve Jeremy Hunt ile bu akşam New York'ta biraraya gelecek. 3 garantör ülke geçen yıl başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs konferansının akıbetini ele alacak. Gayri resmi Kıbrıs zirvesinin birinci gündem maddesi, garantörlük ve Ada'daki Türk askeri olacak. Kıbrıs sorunu, yine bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın görüşmesinde de gündeme gelecek önemli konular arasında.

Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar, Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünün sona ermesi ve Türk askerinin adadan çıkmasını talep ediyor. Türkiye ve KKTC ile ise, garantörlük sisteminin güncellenmesine sıcak, ancak Ada'da Türk askeri varlığıyla ilgili son kararın 15 yıllık bir geçiş sürecinden sonra ele alınmasını ve az sayıda Türk askerinin Kıbrıs'ta kalmasını istiyor.

GENEL SEKRETER AKINCI VE ANASTASİADİS İLE GÖRÜŞECEK

Kıbrıslı ilgili bir diğer önemli toplantı ise, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis arasında yapılacak. Genel Sekreteri Antonio Guterres, iki liderle Cuma ve Cumartesi günleri ayrı ayrı görüşecek, Kıbrıs müzakerelerinin devam edip etmeyeceğine konusunda fikir alışverişinde bulunacak.

Müzakerelere nasıl devam edileceği nasıl olacağı konusunda da taraflar arasında görüş ayrılığı bulunuyor. Kıbrıslı Rumlar müzakerelerin kaldığı yerden aynı şekilde devam etmesininde ısrarlı. Türk tarafı ise, 1968'de başlayan ve 50'inci yılını tamamlayan Kıbrıs müzakerelerinin artık eskisi gibi ucu açık devam edemeyeceğini belirterek, zaman sınırı konulmasını istiyor.