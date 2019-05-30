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Amerika'da büyük şok... Son 30 günde ikinci kez oldu

ABD'de, son 30 gün içerisinde 2. şok yaşanıyor. Beyaz Saray yakınlarında bir kişi kendisini ateşe verdi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 06:15
Amerika'da büyük şok... Son 30 günde ikinci kez oldu

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde Washington'ın merkezinde bulunan ve Beyaz Saray'a çok yakın olan parkta bir erkek kendini ateşe verdi. Gizli Servisten yapılan açıklamada, söz konusu kişiye müdahale edildiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yaralanan kişinin durumuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, Beyaz Saray'dan da konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Ayrıca Washington şehri itfaiye sözcüsü de, park polisi ve ABD Gizli Servisi memurlarının verdiği bilgiyi doğrulayarak, “Beyaz Saray karşısında olan bölgeden yanıklar bulunan bir hastayı taşıdığımızı ve şu anda olay yerinde olduğumuzu söyleyebilirim" bilgisini paylaştı. 

Bolivya’dan gelen iki kuzeniyle Ulusal Alışveriş Merkezini ziyaret eden Alina Berzins isimli bir kadın ise yaptığı açıklamada, “Beyaz Saray karşısında bu adamı gördük. Bir anda koşmaya başladı. Sonra onu alevlerle kaplı olarak gördük” dedi. 

Gizli Servis sözcüsü Jeffrey Adams ise kendisini yakmaya kalkışan bir erkeğe görevli resmi kıyafetli memurların hemen müdahale ettiğini, ardından hastaneye kaldırıldığı aktardı. Adams, “Birey, yerel bir hastaneye taşınıyor” dedi. 

Beyaz Saray’dan ise henüz olayla ilgili bir yorum yapılmadı. 

Olaya ilişkin güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

Geçen ay da bir erkek, Beyaz Saray önündeki Pennsylvania Caddesi'nde kendini ateşe vermiş ve hafif şekilde yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 06:15
  1. ABD
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