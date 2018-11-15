0553 313 94 23

Amerika'da acı dinmiyor: 56 kişi öldü

Kaliforniya'da eyalet tarihindeki en ölümcül yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya çıktı, 130 kişi ise kayıp.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:40
Amerika'da acı dinmiyor: 56 kişi öldü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

Yetkililer, eyaletin kuzeyinde 8 Kasım'dan beri devam eden yangının yüzyılın en ölümcülü olduğunu söyledi.

En az 56 kişinin hayatını kaybettiği yangında, 9 binden fazla yapı da kullanılamaz hale geldi ve bin 300'den fazla kişi barınaklara sığındı.

5 BİNDEN FAZLA İTFAİYECİ GÖREVDE

Yetkililer 130 kişiden ise hala haber alınamadığını bildirdi. Yangının söndürülmesi için 5 binden fazla itfaiyeci görev yapıyor.

Eyaletin güneyinde kullanılamaz hale gelen yapılar arasında, İskoç aktör Gerard Butler, şarkıcı Miley Cyrus, oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve Rainn Wilson gibi isimlerin evleri de bulunuyor.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 09:40
  1. abd
  2. kaliforniya
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    1. Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK..
    2. İşsizlik rakamları açıklandı
    3. Sertifikalı eğitim seminerleri başlıyor
    4. İnsanlığın dertleriyle dertlenip çözüm..
    5. Karatay'a şok suçlama: Gözünü..
    6. Antalya merkezli uyuşturucu..
    7. Dijital dönüşüme Turkcell’den 550 proje
    8. Brent petrolün varil ücreti 66,06 dolar
    9. Tam 747 litre... Ankara'da ele..
    10. AK Parti'de İstanbul ve Ankara için 10..
    11. Terör örgütü PKK’nın drone üssü..
    12. İnnova ‘Arena’ya İSO Yerli Malı Belgesi
    13. Bangladeş, Arakanlıları ikna etmeye..
    14. Başörtülülerin böyle bir ‘Devlet..
    15. 'Aykut Kocaman ile görüşmelere..
    16. 21 kaçak göçmen yakalandı
    17. Amerika'da acı dinmiyor: 56 kişi öldü
    18. Vakıf Katılım İnegöl Şubesi açıldı
    19. Dolar piyasaya nasıl başladı? İşte ilk..
    20. Ankara'da sahte ve kaçak içki..
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İşte son yerel seçim anketi sonuçları!
    İşte son yerel seçim anketi sonuçları!