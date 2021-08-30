Amerika yeni oyun peşinde

Amerika Afganistan’da yeni kaos planları yapıyor. Son patlamalar küresel güçlerin Müslümanların topraklarını rahat bırakmayacağını gösteriyor. Taliban bu süreçte nasıl bir yol izleyecek hep birlikte göreceğiz. İnşallah mazlum Afgan halkı daha fazla acı çekmez. Afganistan’daki son gelişmeleri ve patlamaları bölgeyi yakından tanıyan gazeteci-yazar Aslan Balcı ile konuştuk.

- Afganistan’da oyun içinde oyun oynanıyor. Son patlamaları nasıl yorumluyorsunuz? ABD ve İngiltere gibi devletler yeni bir tezgah mı kuruyor?

- Şimdiye kadar kamuoyu tarafından bilinmeyen terör örgütü DEAŞ’ın Afganistan kolu olan “Horasan” grubunun Kabil Havalimanındaki çifte intihar saldırısında aralarında 13 ABD askerinin de bulunduğu 180’den fazla kişi hayatını kaybetti. ABD ve İngiltere gibi devletlerin Horasan grubunun eylem yapacağını açıklamasından bir kaç saat sonra patlamanın meydana gelmesi çok düşündürücü ve manidardır. Buradan şunu anlıyoruz, söz konusu Horasan terör örgütünü bu ülkeler çok yakından tanıyor. Hatta içlerindeki ajanları vasıtasıyla havalimanında eylem yapacaklarını duyurdular.

Yeni terör örgütleri ortaya çıkarılacak

- DEAŞ’ın ABD tarafından kurulup yönlendirildiği iddialarını güçlendirecek birçok olay yaşandı. Küresel güçler DEAŞ gibi yeni örgütler kurup yönetmeyi planlıyor olabilir mi?

- ABD daha önce Suriye’den kamyonlarla basının gözünün önünde DEAŞ militanlarını farklı yerlere nakletti. Söz konusu imtiyazlı teröristlerin şimdi ortaya çıkarılan DEAŞ-H (ISIS-K) örgütünün militanları olma ihtimali yüksektir. Bu örgüt gibi yeni terör örgütlerinin ortaya çıkarılacağını tahmin ediyorum.

- ABD, yapılacağını bildiği eyleme neden engel olmadı?

- Çünkü Afganistan’da kaos ve kirli iç savaşın fitilini ateşlemek istiyor. ABD’nin böylesi kirli oyunları her zaman ve her yerde yaptırdığına çokça şahit olduk.

- DEAŞ’ın Taliban’a bakışı nedir?

- DEAŞ-H terör örgütü, ABD işgal güçlerinden çok idareyi ele alan Taliban rejimini hedef aldı. Çünkü bu vekalet terör örgütü Taliban’ı “kafir” ilan etti. Bundan dolayı kendini haklı(!) görerek Taliban’a yönelik intihar eylemleri gerçekleştiriyor.

- ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi tiyatro mu gerçek mi?

- Her ne kadar ABD emperyalizmi Afganistan’da mağlup olmuş olsa da mağlubiyet nedeniyle bu topraklardan tamamen elini eteğini çektiği ve çekeceği anlamına gelmez. ABD yeni bir stratejiyle kendi bünyesinde büyüttüğü terör örgütlerini sahaya sürerek vekalet savaşı yürütmeye başladı. ABD, Pakistan sınırında olduğu iddia edilen örgütün eğitim kamplarını bombaladı. Pentagon, 2 militanın öldüğünü, bir gün sonra tehditlerin devam ettiğini, yeni hedeflerin vurulacağını ve bu operasyonların birkaç gün süreceğini duyurdu. Umarım Afganistan’ın komşularından Pakistan ve diğer Müslüman ülke toprakları bombalanmaz.

- Yeni patlamalar yeni saldırılar olabilir mi?

- Oluşturulan söz konusu gözü dönmüş bu terör örgütü kendini duyurmak, insanlara korku ve panik oluşturmak için sansasyonel eylemlere devam edebilir. Hatta Kabil Havalimanından kalkacak uçaklara füze saldırısı yapabilir. İkiz Kulelere yapıldığı bu tür eylemler ABD kontrolünde yapılma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum.

- ABD’nin yeni oyuncağı “Horasan” kolu mu?

- ABD, DEAŞ’ın Horasan kolunu yeni işgal ve kaos için bir aparat olarak kullanacak. Söz konusu örgütle kendisinden ziyade Taliban’ı savaştıracak. Kendisi sadece havadan bombalayacak.

Taliban’ın başarısız olması isteniyor

- Yeni planlar Taliban’ın başarısız olması için mi?

- Afganistan’da ortaya çıkarılan yeni terör örgütüyle birlikte Kuzey’de Ahmet Mesud liderliğindeki silahlı muhalefet Taliban’ın gücünü kıracak. Böylece Taliban’ın yapacağı veya yapmak isteyeceği icraatları yapamayacak. Böylece Taliban’ın iç savaşa çekilmesiyle başarısız olması sağlanacak.

- Afganistan’daki kaos kimlerin işine yarar? Kabil’deki saldırılar afyon trafiğinin rahat sağlanması için yapılmış olabilir mi?

- Kabil’deki çifte intihar saldırısının arkasında ABD derin rejimiyle birlikte üst akıl emperyalist çevreler bulunuyor. Kaosun Afganistan’da ve çevre ülkelere yayılmasıyla daha çok silah ve teçhizatın satılması hedeflenerek, bu arada afyon narkotik trafiği da daha rahat kontrol edilecek. Bu istikrarsızlıktan ABD’deki ve Batılı silah şirketleri istifade edecek.

Afganistan’da bir şekilde olmalıyız

- Sizce Türkiye, Afganistan’da neden mutlaka olmalı?

- Afganistan bizim coğrafyamızın başladığı noktadır. Bizim coğrafyamız Türkistan’dan başlar, Balkanlar’a kadar gider. Bu bölgenin hepsi bizim gönül coğrafyamızdır. Burada hem Müslüman kardeşlerimiz hem de Özbek ve Türkmen soydaşlarımız var. Hemen aşağısında Doğu Türkistan vardır. Dolayısıyla bu bölgeler bize yabancı bölgeler değildir. Orada yaşayan 10-13 milyon Türkmen ve Özbek’i yok sayamayız. Eğer bizim bir Orta Asya’ya açılma projemiz olacaksa şu an da Türkiye’nin dünyanın her tarafında olmaya çalışan kendi kabuğundan sıyrılan bir dünya devleti olma yolundadır. Bizim oradaki soydaşlarımızla ilişki kurabilmemizin en iyi yolu Orta Asya’dan geçmektedir. Mesela Türkiye Afganistan’a veya Türkmenistan’a bir nakil yapacağı zaman İran uluslararası normlara aykırı olarak tırları açıyor ve 20 gün bekletiyor. Ve gönderilen gıdalar da heba oluyor.

İran, Orta Asya’ya açılmamızı istemiyor

İran bizim Orta Asya’ya açılmamızı istemiyor. Ama Afganistan gibi bir yerden Nahçıvan üzerinden gönderebilir. Afganistan’a kadar gidecek bir ipek yoludur. Bu işin ticari boyutu. Afganistan’da insanlar yaklaşık 50 yıldır savaşıyor. İnsanlar savaştan bıktılar. Artık halk bunlarda insanca bir yaşam istiyor.

