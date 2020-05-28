Amerika yanıyor! Göstericiler AVM'yi hem yağmaladı hem ateşe verdi
Polis şiddeti karşısında sokaklara dökülen binlerce protestocu, artan yağmalama olaylarının ardından birçok marketi ve AVM'yi ateşe verdi.
Polis tarafından öldürülen George Floyd için adalet isyanıyla Minneapolis’te başlayan protestolar, çarşamba günü kent genelinde yağma olaylarına dönmüştü.
Polisin müdahale edemediği, gittikçe şiddetlenen olaylarda, dükkanların yağmalanması, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.
Yağmalanan dükkanlar yakıldı
Onlarca kişinin yaralandığı, bir kişininse dükkan sahibi tarafından vurularak öldürüldüğü yağma olayları, akşam saatlerine doğru boyut değiştirdi.
Kentin birçok noktasında yağmalanan marketler, malların tamamen boşaltılmasının ardından ateşe verildi.
Dehşet anları canlı yayınlandı
Twitter ve Instagram üzerinden koordine olarak kentin birçok noktasında şiddetli eylemlerde bulunan, şehrin en büyük AVM'lerini de ateşe veren eylemciler, bu anları da canlı yayınladı.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale edemedi
İtfaiye ekiplerinin olay yerlerine ulaşamamasının ardından cehenneme dönüşen sokaklar, ABD genelinde, polis şiddetine yönelik nefretin dinmekten çok uzak olduğunu da gözler önüne serdi.