Amerika yanıyor! Göstericiler AVM'yi hem yağmaladı hem ateşe verdi

Polis tarafından öldürülen George Floyd için adalet isyanıyla Minneapolis’te başlayan protestolar, çarşamba günü kent genelinde yağma olaylarına dönmüştü.

Polisin müdahale edemediği, gittikçe şiddetlenen olaylarda, dükkanların yağmalanması, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Yağmalanan dükkanlar yakıldı

Onlarca kişinin yaralandığı, bir kişininse dükkan sahibi tarafından vurularak öldürüldüğü yağma olayları, akşam saatlerine doğru boyut değiştirdi.

Kentin birçok noktasında yağmalanan marketler, malların tamamen boşaltılmasının ardından ateşe verildi.

Dehşet anları canlı yayınlandı

Twitter ve Instagram üzerinden koordine olarak kentin birçok noktasında şiddetli eylemlerde bulunan, şehrin en büyük AVM'lerini de ateşe veren eylemciler, bu anları da canlı yayınladı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale edemedi

İtfaiye ekiplerinin olay yerlerine ulaşamamasının ardından cehenneme dönüşen sokaklar, ABD genelinde, polis şiddetine yönelik nefretin dinmekten çok uzak olduğunu da gözler önüne serdi.