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Dünya Amerika ülkesinde şiddetli deprem
Dünya

Amerika ülkesinde şiddetli deprem

Amerika Kıtası'nda bulunan Arjantin'in Pocito şehrinin güneybatısında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 10:25:00 -
Amerika ülkesinde şiddetli deprem

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 14,3 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin San Juan eyaletine bağlı Pocito şehrinin 27 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

İki artçı sarsıntı daha

Yetkililer, depremin ardından tsunami tehlikesi olmadığını belirtirken, depremde şu ana kadar can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Bölgede 4,9 ile 5,0 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldiği aktarıldı.

San Juan Valisi Sergio Unac, yaptığı açıklamada “Olayları önlemek için bildiğimiz tüm önlemleri uygulamaya koyalım.” dedi.

Depremin şiddeti birçok iş yerinde ve evde hissedilirken, o anlar kameraya yansıdı.

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