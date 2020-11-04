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Gündem Amerika seçimlerinde delege sayısının önemi nedir? Delege ne demek?
Gündem

Amerika seçimlerinde delege sayısının önemi nedir? Delege ne demek?

Amerika seçimlerinin gündemde yerini almasıyla delege sayısının ne anlama geldiği de merak edilen konular arasında oldu. Sandığa giden ABD halkı bulundukları eyaletin Seçiciler Kurulu'na göndereceği delegelere oy veriyor. Hillary Clinton, 2016 yılında ülke çapında Donald Trump'tan yaklaşık 3 milyon daha fazla oy almasına rağmen yeterli delege sayısına sahip olamadığı için seçilememişti. Peki delege ne anlama geliyor? Delege ne demek? ABD seçimlerinde delege sayısının önemi nedir?

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:23:00 -
Amerika seçimlerinde delege sayısının önemi nedir? Delege ne demek?

Amerika seçimleriyle “Delege nedir?” sorusu gündemde yerini alıyor. Amerika seçimlerinin gündeme gelmesi ile vatandaşlar için delege sayısı merak edilenler arasında. ABD'de Başkanlık Seçimleri, iki aşamalı olarak yürütülüyor. İşte delege hakkında detaylı bilgiler… 

 

Delege nedir?

Türk Dil Kurumu’nun sözlüğüne göre delege kelimesi; kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas anlamına gelmektedir.
- Devlet, parti, sendika vb. kuruluşları toplantılarda temsil eden kimsedir.
- Bilimsel toplantılara bildiri sunmak üzere katılan kimse, katılımcı vb. 

ABD seçimlerinde delege sayısının önemi

ABD'de Başkanlık Seçimleri, iki aşamalı olarak yürütülmekte. Sandığa giden ABD halkı, bulundukları eyaletin Seçiciler Kurulu'na göndereceği delegelere oy veriyor. Daha sonra halkoyuyla seçilen delegeler de başkan ve başkan yardımcısı seçiliyor. Seçici Kurul'da 538 delege bulunuyor. Dolayısıyla Başkan seçilebilmek için adaylardan birinin toplamda en az 270 delegeye sahip eyaletler seçimini kazanması gerekiyor. Burada önemli olan delege sayısı olduğu için ülke çapında en fazla oyu kazanan adayın başkan seçilemediği durumlar da olabiliyor.

Hillary Clinton neden kazanamadı?

Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton, 2016 yılında ülke genelinde Donald Trump'tan yaklaşık 3 milyon daha fazla oy almasına rağmen yeterli delege sayısına sahip olamadığı için başkan seçilememişti.

ABD’de de iki aşamalı olarak yürütülen seçimde, 538 delege bulunan Seçici Kurul’dan 270 oyu alan aday ABD Başkanı seçilmiş olacak.  

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