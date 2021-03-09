Amerika, Rusların istemediği Paşinyan’a desteğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Paşinyan ile telefon görüşmesi yaparak ona “Ermenistan’daki demokratik süreçlere destek” güvencesi verdi. Bu, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinden yapılan açıklamaya göre “Bilinken hukukun üstünlüğüne ve demokratik kurumlara saygının önemini vurguladı ve Ermenistan’da demokratik süreçlerin ve kurumların gelişmesine sarsılmaz desteğimizi dile getirdi” denildi. ABD, ayrıca Karabağ’daki çözüme de desteğini ifade etti.