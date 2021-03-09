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Dünya Amerika, Rusların istemediği Paşinyan’a desteğini açıkladı
Dünya

Amerika, Rusların istemediği Paşinyan’a desteğini açıkladı

Rus İskender füzesini Karabağ savaşındaki yenilginin sebebi gösterdikten 24 saat sonra Moskova yanlısı askerlerin istifa muhtırası verdiği Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a Amerika günler sonra destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 10:28:00 -
Amerika, Rusların istemediği Paşinyan’a desteğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Paşinyan ile telefon görüşmesi yaparak ona “Ermenistan’daki demokratik süreçlere destek” güvencesi verdi. Bu, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinden yapılan açıklamaya göre “Bilinken hukukun üstünlüğüne ve demokratik kurumlara saygının önemini vurguladı ve Ermenistan’da demokratik süreçlerin ve kurumların gelişmesine sarsılmaz desteğimizi dile getirdi” denildi. ABD, ayrıca Karabağ’daki çözüme de desteğini ifade etti.

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