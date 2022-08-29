Bakan Koca'dan ek ödemeye ilişkin güzel haber: Teşvik miktarları belli oldu!
Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının alacakları teşvik ödemelerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının alacakları teşvik miktarını 29 Ağustos itibarıyla öğrenebileceklerini duyurdu.
Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını bugün öğrenebilecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının alacakları teşvik ödemesi miktarlarını bugün (29 Ağustos) öğreneceklerini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek" dedi.