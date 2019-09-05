Amerika konvoyu Nusaybin'den görüntülendi! Irak yönünden gelen ve Amerika tarafından gönderildiği belirtilen 200 araçlık konvoy, Suriye'nin Kamışlı kentinden geçerken Türkiye'den görüntülendi.

Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABDkonvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden geldiği belirlenen ve Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülenen 200 araçlık konvoyda, kapalı tırlar, kamyonetler, zırhlı araçlar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.

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