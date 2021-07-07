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Dünya Amerika Kıtası karıştı! Cumhurbaşkanı suikaste uğradı
Dünya

Amerika Kıtası karıştı! Cumhurbaşkanı suikaste uğradı

Amerika Kıtası'nda yer alan Haiti'de Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikasta uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 13:19:00 - 2021-07-07 13:41:06
Amerika Kıtası karıştı! Cumhurbaşkanı suikaste uğradı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinde suikaste uğradığı açıklandı.

Haiti'nin geçici Başbakanı Claude Joseph, devlet başkanı Moise'nin öldüğünü belirtti.

Olayla ilgili gelen bilgilere göre; bir grup kimliği belirsiz kişi, gece saatlerinde Moise'in evine saldırdı. Devlet Başkanı Moise hayatını kaybederken, eşi saldırıdan yaralı kurtuldu.

Ülkedeki yolsuzluk iddiaları sebebiyle, 2018 yılından beri süren protestolarda Moise'nin istifası isteniyordu.

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