Amerika Kıtası karıştı! Cumhurbaşkanı suikaste uğradı
Amerika Kıtası'nda yer alan Haiti'de Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikasta uğradı.
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinde suikaste uğradığı açıklandı.
Haiti'nin geçici Başbakanı Claude Joseph, devlet başkanı Moise'nin öldüğünü belirtti.
Olayla ilgili gelen bilgilere göre; bir grup kimliği belirsiz kişi, gece saatlerinde Moise'in evine saldırdı. Devlet Başkanı Moise hayatını kaybederken, eşi saldırıdan yaralı kurtuldu.
Ülkedeki yolsuzluk iddiaları sebebiyle, 2018 yılından beri süren protestolarda Moise'nin istifası isteniyordu.