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Amerika 'kapatıldı' dedi, havadan böyle görüntülendi!

Amerika'nın 'kapatıldı' dediği YPG/PKK terör örgütünün kazdığı çukurların son hali havadan görüntülendi.

06 Eylül 2019 Cuma 16:07
Amerika 'kapatıldı' dedi, havadan böyle görüntülendi!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırındaki Güvenç köyünün hemen karşısında yer alan Tel Abyad'a bağlı Tel Ham köyü yakınlarındaki YPG/PKK terör örgütüne ait mevziler TRT Haber tarafından görüntülendi.

Teröristler tarafından yapılan terör mevziler, Güvenli Bölge kapsamında Akçakale’de Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulmasının ardından havadan kameralara yansıdı.

Görüntülerde, terör mevzilerinin içindeki tünellere gitmek için yapılan girişlerin kapanmadığı ve halen açık olduğu görülüyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:07
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