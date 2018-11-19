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Amerika itiraf etti: Taliban kaybetmiyor!

Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Afganistan'daki son durumu "Şu an için kaybetmiyorlar. Bence bunu söylemek adil olur" sözleriyle açıkladı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:44
Amerika itiraf etti: Taliban kaybetmiyor!

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford,  Taliban'ın Afganistan'da şu an için kaybetmediğini belirtti. 

ABD basınında yer alan haberlere göre, Dunford, Kanada’da düzenlenen  Halifax Güvenlik Forumu’nda yaptığı konuşmada, Taliban'ın "kaybetmediğini" ve  Afganistan'daki savaşı sona erdirmek için "askeri bir çözüm" olmadığını söyledi.

Taliban ile ilgili açıklamalarda bulunan Dunford, "Şu an için  kaybetmiyorlar. Bence bunu söylemek adil olur." dedi.

ABD ve NATO müttefiklerinin, Taliban'ı savaşa son vermeye ikna etmek  için askeri, siyasi ve ekonomik baskıyı artırmaya çalıştığını ifade eden Dunford,  "Taliban'ın bir noktada uzlaşmak zorunda olduklarını bildiğine inanıyoruz.  Başarının anahtarı, Taliban’ı müzakerelere teşvik etmek için tüm baskıyı bir  araya getirmek." diye konuştu.

Afganistan'da gelecek yıl yapılacak seçimlerin önemine değinen  Dunford, Taliban ile uzlaşma noktasına gelindiğini söylemek için uzun bir yol  olduğunu düşündüğünü söyledi.

Afganistan Yüksek Barış Şurası, dün ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi  Zalmay Halilzad'ın Taliban yetkilileriyle ikinci kez görüşerek ülkedeki yabancı  güçlerin çekilmesi konusunda uzlaşma sağladığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 11:44
  1. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford
  2. Taliban

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