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Amerika diken üstünde! Dorian yön değiştirdi

ABD'nin güneydoğu sahillerine yaklaşan Dorian Kasırgası'nın şiddetini artırarak ölümcül ve yıkıcı olan 5. seviyeye ulaştığı bildirildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 08:31
Amerika diken üstünde! Dorian yön değiştirdi

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, şiddetini artırarak 5. seviyeye ulaşan Dorian'ın Bahamalar'da etkili olmaya başladığını açıkladı.

ŞİMDİYE KADARKİ EN GÜÇLÜ KASIRGA

Merkezin aktardığı bilgilere göre rüzgar hızı saatte 295 kilometreyi bulan Dorian, şu ana kadar bölgeyi vuran en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.

Şiddetli yağış bırakan kasırganın Bahamalar üzerinde ciddi tahribata yol açacağı tahmin edilirken, yetkililer şu ana kadar herhangi bir can kaybının rapor edilmediğini ve gerekli tüm tedbirleri aldıklarını açıkladı.

Dorian'ın pazartesi akşam saatlerinde Florida sahillerini etkilemeye başlayacağı ancak asıl olarak daha kuzeydeki Georgia ve Güney Carolina eyaletlerini vurmasının beklendiği kaydedildi.

TRUMP'A DORİAN BRİFİNGİ

Öte yandan önceden planlanan Polonya ziyaretini kasırga dolayısıyla iptal ederek Washington'da kalan ABD Başkanı Donald Trump, Dorian ile ilgili olarak yetkililerden kapsamlı bir brifing aldı.

Dorian için, "Üzerimize neyin geldiğini bilmiyoruz ancak tüm tedbirlerimizi aldık, hazırlıklıyız." ifadesini kullanan Trump, Florida, Georgia ve Güney Carolina'da acil durum ilan edildiğini ve tüm yetkililerin görevlerinin başında olduğunu vurguladı.

Merkez, daha önce Florida eyaletini vurması beklenen kasırganın dün yön değiştirerek kuzeye doğru yöneldiğini ancak gücünü koruduğunu açıklamıştı.

Yetkililer, Dorian'ın karaya ulaştıktan sonra yüklü miktarda yağış bırakarak ölümcül su baskınlarına yol açabileceğine dikkati çekiyor.


 

KASIRGA TEHDİDİ 5 GÜN DAHA SÜRECEK
 Dorian'ın pazartesi akşam saatlerinde Florida sahillerini etkilemeye başlayacağı ancak asıl olarak daha kuzeydeki Georgia ve Güney Carolina eyaletlerini vurmasının beklendiği kaydedildi. Ulusal Kasırga Merkezine göre 5 gün daha "kasırga" özelliğini koruması beklenen Dorian'ın, saatte 13 kilometre hızla ABD sahillerine doğru hareketine devam ettiği bildirildi.




Eyaletlerde Dorian Kasırgası nedeniyle acil durum ilan edildiği de açıklandı, en az 7 günlük gıda stoku yapılması önerildi.

TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Kasırganın en şiddetli yaşanacağı Güney Carolina'da vali kıyı bölgelerin tahliyesi emrini verdi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 08:31
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