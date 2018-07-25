Amerika 2 bin 500 yıllık tarihi eseri İran'a iade edecek

New York Yüksek Mahkemesi, 82 yıl önce İran'dan çalınarak ABD'ye getirilen Ahameniş (Pers) İmparatorluğu dönemine ait, yaklaşık 2 bin 500 yıllık tarihi eserin İran'a iade edilmesine karar verdi.

New York Times'ın haberine göre bir Pers muhafızını betimleyen bas-rölyefin satışını, geçen yıl ekim ayında bir sanat fuarında sergilendiği sırada Manhattan Bölge Savcılığı durdurdu.

Savcılık, eserin ilk olarak 1936'da İran Persepolis şehrinden daha sonra da 2011'de sergilendiği Montreal Güzel Sanatlar Müzesi'nden çalındığını ortaya çıkardı.

M.Ö. 510-330 yıllarına ait

Londra'da yaşayan Rupert Wace ve ortağı Sam Fogg, tarihi eseri Montreal Müzesi'nin sigorta şirketinden yasal olarak satın aldıklarını iddia etse de kapsamlı soruşturma sonucunda söz konusu eserin çalındığı ortaya çıktı.

Savcılıkla süren müzakerelerden sonra Wace ve Fogg, eseri 1,2 milyon dolar karşılığında savcılığa teslim etmeyi kabul etti.

New York Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada, 1936'da Persepolis'ten çalındığı göz önünde bulundurularak, eserin İran'a iade edilmesine karar verildi.

Araştırmacılar, Pers İmparatorluğu'nun başkenti Persepolis kentindeki askerlerden bir kısmını resmeden 51 santimetrekare ebatlarındaki bas-rölyefin M.Ö. 510-330 yıllarına ait olduğunu belirtiyor.