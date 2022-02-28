Amentü duası ve anlamı - Amentü Türkçe okunuşu, Arapça yazılışı ve fazileti

İslam dininde önemli bir yere sahip olan dualar arasında amentü de bulunuyor. Amentü kelimesi Kur’an’da üç yerde, söz sahibinin imanını açıklarken kullandığı bir ifade olarak geçiyor. Peki amentü duası nasıl okunur? İşte duanın anlamı ve okunuşu

Amentü duası türkçe okunuşu

Amentü billahi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi Teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevt. Haggun Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

Amentü duası anlamı (Diyanet Meali)

Ben Allâh-ü Te'âlâ'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere ; hayır ve şerrin Allâh-ü Te'âlâ'nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ'dan başka ilâh yoktur. Ve yine şahadet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve peygamberidir.

Amentü duası fazileti

1- Allah'ı zikretmemizi sağlar:



Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde Allah'ı zikretmemiz ve onu sıfatlarıyla anmamız emredilir.



2- İmanımızı tazeler:



Duada imanın şartları yer alır. Amentü duası okuyan kişi imanını tazeler ve Allah'a yaklaşır.



3- Bize ahiret gününü hatırlatır:



İmanın şartlarından biri de ahiret gününe imandır. Müslümanlar sık sık Amentü duasını okuyarak dünyanın gelip geçici bir yer olduğunu hatırlar.



4- Takvayı arttırır:



Dua okumak müminin dünyadaki gelip geçici heveslere olan ilgisini azaltır. Sakınmak anlamına gelen takvanın artması ile birlikte haram olan şeylerden uzaklaşırlar ve günah işlemekten sakınırlar.



5- Haneye bereket getirir:



Allah-u Teala kullarını sürekli rızıklandırır. Amentü duasını günde en az 3 kez okuyan kişilerin hanelerine bolluk ve bereket yağar. Her okunan dua ile Allah'ın verdiği nimetler için şükredilir.



6- Bizi korkularımızdan ve kaygılarımızdan arındırır:



Amentü duası çok tesirli bir duadır ve insanı tüm manevi sıkıntılarından kurtaracak kadar faziletlidir. Bu duayı okudukça Allah'ın varlığını daha çok hissederiz ve vesveselerden, korkulardan, endişelerden arınırız.



7- Hz. Muhammed'i hatırlarız:



Bu duanın sonunda Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahitlik edilir. İslam dinini tebliğ etmek için hayatının sonuna kadar mücadele eden son peygamber Hz. Muhammed'i anmak için de sık sık Amentü duası okunmalıdır.



8- Bize güç verir:



İnsanın çok güçsüz olduğu Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde yazar. İhtiyaç duyduğumuz güç bize Allah katından gelir. Yaratıcının varlığını hissederek hem çok daha güçlü hem de mutlu oluruz.



9- Umutsuzluğa kapılmamızı önler:



Allah'a ve ahiret gününe iman eden müminler hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmazlar. Amentü duasının Arapça ve Türkçesini okuyarak sonsuza kadar kalacakları cenneti hatırlarlar. Bu da onların maneviyatlarını arttırır.



10- Bize tövbe kapısını aralar:



Amentü duasını okuduktan sonra tövbe ederek işlediğimiz tüm günahlar için bağışlanma dileriz.

Amentü Duası Arapça Yazılışı