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Ameliyatı hem zor hem de kolaydır!

Böbrek kisti ameliyatı açık cerrahiyle yapıldığında, 35-40 cm.'lik cerrahi kesi yapılır. Büyük kistler olursa, bu kesiyle birlikte 12. kaburga kemiği de alınabilir.

07 Kasım 2018 Çarşamba 15:08
Ameliyatı hem zor hem de kolaydır!


Ameliyatın sonucunda kesi nedeniyle hasar gören kaslar ve sinirler yüzünden, uzun süre ağrı ve uyuşukluk ortaya çıkar. Hastanın iyileşmesi biraz gecikir. Bu sebepler yüzünden günümüzde böbrek kisti ameliyatları laparoskopik cerrahiyle uygulanmaktadır.

Laparoskopik cerrahi

Bu operasyon daha çok 4 cm. ya da daha küçük çaplı böbrek kistleri için, kistlerin yerleşim yerine göre uygulanan bir yöntemdir. Burada hedef kistlerin kontrol edilmesi, kanserli doku varsa bunların alınması ve kişinin sağlam böbreğinin bırakılmasıdır. Bu yöntemde açılan 3-4 delikten girilerek sadece kistin alınması ve sağlam böbreğin yerinde bırakılmasıyla konforlu bir ameliyat yapılır. Özellikle kanser takibi bakımından rahatlıkla uygulanan bir tekniktir.

Laparoskopik parsiyel nefrektomi ile kistin olduğu bölge çıkarılınca meydana gelen doku boşluğu, yaralanan damarlar ve idrar kanallarının onarımı bu yöntemin avantajları sayesinde, kolayca aşılmaktadır. Kistik yapı çıkarılırken, çıkan kısmın dikişle onarımı sırasında böbrek atar damarında kanamanın olmaması için kapalı kalır. Bu süreçte böbrek kanla beslenemeyeceğinden, en fazla 15-20 dakikada işlem tamamlanır. Bölgede oluşan hasar tamir edilir. Bu sebeple operasyonu yapan deneyimli laparoskopik cerrah olmalıdır. Çünkü bu sürede kanlanan böbrek dokusunun tamiri zor edinilen bir deneyimdir.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 15:08
  1. böbrek kisti ameliyatı

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