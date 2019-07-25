Ameliyathane takip sürecinde “RFID” teknolojisi

Ameliyathane süreçlerinin RFID teknolojisi ile yürütüldüğü Yozgat Şehir Hastanesi’nde, verimlilik artırılırken hizmet kalitesinin yükselmesine de katkı sağlanıyor.

Günümüzün hızla gelişen teknolojilerinden biri olarak ‘Nesnelerin İnterneti’ yaklaşımının önemli bir ayağı olan RFID (Radyo Frekansı ile Kimliklendirme) teknolojileri, Yozgat Şehir Hastanesi’nde ameliyathane hasta takip sisteminde de kullanılarak, verimliliği artırırken, hizmet kalitesinin yükselmesine de katkı sağlıyor.

Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından teknik, destek ve tıbbi destek hizmetlerinin yürütüldüğü, “Seviye 7 Tam Dijital Hastane" olarak tescil edilen Avrupa’nın ilk ve tek hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi’nde,birçok süreçte olduğu gibi ameliyathane süreçlerinde de RFID teknolojileri en etkin şekilde kullanıyor.

Ameliyathane hastaları, kendi odalarında, servis hemşireleri tarafından, ameliyat olacakları günün sabahında aktif veri taşıyıcısı ile etiketleniyor. HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) ile entegre RFID bileklik sayesinde hastanın tanı ve tedavi amaçlı hastane içindeki tüm verilerine doğru ve tam olarak ulaşılabiliyor. Kimlik doğrulama amacıyla kullanılan kimlik tanımlayıcısının yanı sıra, RFID bilekliklerinin de kullanılması birden fazla doğrulayıcı sistem sayesinde hata yapma riskini önlüyor.

Hasta bileği çarşaf altında olsa bile takip yapılabiliyor

Bluetooth Low Energy teknolojisine sahip aktif veri taşıyıcısı, tavanlarda bulunan konum vericiler sayesinde göz teması gerekmediği için hastanın bileği çarşaf altında bulunduğunda dahi, konum takibi gerçekleşebiliyor. Ayrıca, aktif verici taşıyıcıları oldukça küçük boyutta ve hafif bir tasarıma sahip olduğu için hastaların bileğini rahatsız etmiyor.

Kalite artırılmasına veri sağlıyor

Bir hastanedeki en büyük gider kalemlerinden biri olan ameliyathane süreçlerinde kullanılan bu teknoloji; farklı bölümlerin planlı veya acil organizasyonu ile sürekli bir döngü içinde olan ameliyathane süreçlerinin incelenmesi, ameliyathane hastalarının güvenliğinin sağlanması ve ameliyathane hizmetleri kalitesinin artırılmasında ciddi kazanımlar sağlıyor.

Hasta yakını memnuniyeti

Hastanın ameliyathane sürecinde odasından çıktığı andan itibaren; hazırlık, ameliyat ve uyandırma süreçlerini kapsayarak, hastanın odasına geri döndüğü ana kadar gerçek zamanlı takibinin yapılması, hastane verimliliğini artırmak için alınacak kararlara sağlıklı veri oluşturuyor. Bu veriler kullanılarak, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyeti artırılırken, hastaya hizmet verilen hasta odası, ameliyat salonu gibi alanlar ve insan kaynakları daha verimli kullanılabiliyor.

“Nesnelerin İnterneti” ve onun en başarılı uygulama yöntemlerinden olan RFID teknolojileri; hastanın ameliyathaneye transferinde harcanan süre gibi dinamik ve belirsiz şartları ölçmeyi sağlıyor. Aynı zamanda, bu belirsizliklerden kaynaklanan kayıpları ve bunların sağlık hizmet kalitesine olan negatif etkilerini de ortadan kaldırıyor.

Uygulamanın amacı

Yozgat Şehir Hastanesi’nde kurulmuş olan RFID donanımlarının altyapısı kullanılarak, ameliyathane hastalarının gerçek zamanlı takibinin yapılması şu faydaları sağlıyor:

“Hastane süreçlerinin gerçek zamanlı olarak gözlemlenmesi ve anlamlandırılması sağlanıyor. Süreç belirsizlikleri ortadan kaldırılıyor. Anlık fayda ve süreç faydası üretiyor. Hasta yakınları tarafından, hastalarının ameliyathanedeki konumunun bilgilendirme ekranlarından izlenebilmesine imkan veriyor. Ölçümlenen sürecin transfer sürelerinin minimizasyonu, uyandırma odası yatak kapasitesi ya da personel kaynak planlama gibi konularda yöneticileri yönlendiriyor.

Ameliyathane hasta takibi süreçlerinde RFID sistemi aracılığı ile oluşan veriler sayesinde, süreçlerde iyileştirmeler yapılıyor, aksaklıklar tespit edilerek tedbirler alınıyor.Süreçlere ilişkin farkındalık artıkça, hastane yönetimi tarafından iş süreçlerine ilişkin verimlilik artırıcı yeni yaklaşımlar geliştiriliyor.

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi’nde kullanılan Ameliyathane Hasta Takip Sistemi, yüksek kalitede hizmet sağlayarak diğer hastanelere örnek teşkil ediyor.