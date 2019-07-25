0553 313 94 23

Ameliyathane takip sürecinde “RFID” teknolojisi

Ameliyathane süreçlerinin RFID teknolojisi ile yürütüldüğü Yozgat Şehir Hastanesi’nde, verimlilik artırılırken hizmet kalitesinin yükselmesine de katkı sağlanıyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:47
Ameliyathane takip sürecinde “RFID” teknolojisi

Ameliyathane süreçlerinin RFID teknolojisi ile yürütüldüğü Yozgat Şehir Hastanesi’nde, verimlilik artırılırken hizmet kalitesinin yükselmesine de katkı sağlanıyor.


Günümüzün hızla gelişen teknolojilerinden biri olarak ‘Nesnelerin İnterneti’ yaklaşımının önemli bir ayağı olan RFID (Radyo Frekansı ile Kimliklendirme) teknolojileri, Yozgat Şehir Hastanesi’nde ameliyathane hasta takip sisteminde de kullanılarak, verimliliği artırırken, hizmet kalitesinin yükselmesine de katkı sağlıyor.


Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından teknik, destek ve tıbbi destek hizmetlerinin yürütüldüğü, “Seviye 7 Tam Dijital Hastane" olarak tescil edilen Avrupa’nın ilk ve tek hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi’nde,birçok süreçte olduğu gibi ameliyathane süreçlerinde de RFID teknolojileri en etkin şekilde kullanıyor.


Ameliyathane hastaları, kendi odalarında, servis hemşireleri tarafından, ameliyat olacakları günün sabahında aktif veri taşıyıcısı ile etiketleniyor. HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) ile entegre RFID bileklik sayesinde hastanın tanı ve tedavi amaçlı hastane içindeki tüm verilerine doğru ve tam olarak ulaşılabiliyor. Kimlik doğrulama amacıyla kullanılan kimlik tanımlayıcısının yanı sıra, RFID bilekliklerinin de kullanılması birden fazla doğrulayıcı sistem sayesinde hata yapma riskini önlüyor.


Hasta bileği çarşaf altında olsa bile takip yapılabiliyor


Bluetooth Low Energy teknolojisine sahip aktif veri taşıyıcısı, tavanlarda bulunan konum vericiler sayesinde göz teması gerekmediği için hastanın bileği çarşaf altında bulunduğunda dahi, konum takibi gerçekleşebiliyor. Ayrıca, aktif verici taşıyıcıları oldukça küçük boyutta ve hafif bir tasarıma sahip olduğu için hastaların bileğini rahatsız etmiyor.


Kalite artırılmasına veri sağlıyor


Bir hastanedeki en büyük gider kalemlerinden biri olan ameliyathane süreçlerinde kullanılan bu teknoloji; farklı bölümlerin planlı veya acil organizasyonu ile sürekli bir döngü içinde olan ameliyathane süreçlerinin incelenmesi, ameliyathane hastalarının güvenliğinin sağlanması ve ameliyathane hizmetleri kalitesinin artırılmasında ciddi kazanımlar sağlıyor.


Hasta yakını memnuniyeti


Hastanın ameliyathane sürecinde odasından çıktığı andan itibaren; hazırlık, ameliyat ve uyandırma süreçlerini kapsayarak, hastanın odasına geri döndüğü ana kadar gerçek zamanlı takibinin yapılması, hastane verimliliğini artırmak için alınacak kararlara sağlıklı veri oluşturuyor. Bu veriler kullanılarak, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyeti artırılırken, hastaya hizmet verilen hasta odası, ameliyat salonu gibi alanlar ve insan kaynakları daha verimli kullanılabiliyor.


“Nesnelerin İnterneti” ve onun en başarılı uygulama yöntemlerinden olan RFID teknolojileri; hastanın ameliyathaneye transferinde harcanan süre gibi dinamik ve belirsiz şartları ölçmeyi sağlıyor. Aynı zamanda, bu belirsizliklerden kaynaklanan kayıpları ve bunların sağlık hizmet kalitesine olan negatif etkilerini de ortadan kaldırıyor.


Uygulamanın amacı


Yozgat Şehir Hastanesi’nde kurulmuş olan RFID donanımlarının altyapısı kullanılarak, ameliyathane hastalarının gerçek zamanlı takibinin yapılması şu faydaları sağlıyor:


“Hastane süreçlerinin gerçek zamanlı olarak gözlemlenmesi ve anlamlandırılması sağlanıyor. Süreç belirsizlikleri ortadan kaldırılıyor. Anlık fayda ve süreç faydası üretiyor. Hasta yakınları tarafından, hastalarının ameliyathanedeki konumunun bilgilendirme ekranlarından izlenebilmesine imkan veriyor. Ölçümlenen sürecin transfer sürelerinin minimizasyonu, uyandırma odası yatak kapasitesi ya da personel kaynak planlama gibi konularda yöneticileri yönlendiriyor.


Ameliyathane hasta takibi süreçlerinde RFID sistemi aracılığı ile oluşan veriler sayesinde, süreçlerde iyileştirmeler yapılıyor, aksaklıklar tespit edilerek tedbirler alınıyor.Süreçlere ilişkin farkındalık artıkça, hastane yönetimi tarafından iş süreçlerine ilişkin verimlilik artırıcı yeni yaklaşımlar geliştiriliyor.


Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi’nde kullanılan Ameliyathane Hasta Takip Sistemi, yüksek kalitede hizmet sağlayarak diğer hastanelere örnek teşkil ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehirden çocuklaratakı tasarım kursu
    1. Büyükşehirden çocuklaratakı tasarım..
    2. MSB: "Operasyonlarda 235 silah, 31..
    3. MSB: “Türkiye’nin hava savunması ile..
    4. MSB: "PKK/KCK terör örgütüne karşı..
    5. MSB: "6 aylık hizmet süresini..
    6. MSB: “Yoklama kaçağı, bakaya durumunda..
    7. Türkiye-Rusya KEK Toplantısı..
    8. MSB: “OHAL’in kalkmasından bugüne..
    9. MSB: “S-400’lerin birinci grup..
    10. Abdullah Ağar merak edilen soruyu..
    11. Serbest piyasada altın fiyatları
    12. 4. kattan düşen çocuk çamaşır telleri..
    13. MSB: “15 Temmuz sonrası personel..
    14. MİT ve TSK’dan Kuzey Irak’ta ortak..
    15. Boeing 737 Max üretimini..
    16. 16 yaşındaki çocuğun öldürülmesine..
    17. Kayalıklarda kuyuya düşen keçi..
    18. Babasından kaçırdığı otomobille yarışa..
    19. İsrail, kocasının dövdüğü Filipinli..
    20. MSB: "(Türk ve ABD heyetlerince)..
    21. Askeri kaynaklar, S-400'lerin ikinci..
    22. İşte laiklik adına uyguladığınız..
    23. Kurbanlık hayvan seçerken dikkat..
    24. Uyuşturucu bağımlısı oğlunu kaybeden..
    25. Kepez Belediyesi’nde ‘İstihdam’ atağı
    26. Konya’da batan Endüstri Holdingin..
    27. MSB: "S-400’lerin birinci grup..
    28. MSB: "(Yeni askerlik sistemi) 6 aylık..
    29. Vatandaş ve esnafın kapalı sokak sitemi
    30. ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan..
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı