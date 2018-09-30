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Ameliyat olan Emre Akbaba ilk yarıyı kapattı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün ameliyat oklan Emre Akbaba'nın sakatlığının 3-4 ay süreceği ve genç oyuncunun sezonun ilk yarısını kapattığı öğrenildi.

30 Eylül 2018 Pazar 14:07
Ameliyat olan Emre Akbaba ilk yarıyı kapattı

Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Emre Akbaba'ya Bahçelievler Medical Park Hastanesinde kulüp doktoru Yener İnce tarafından kapalı redüksiyon yöntemiyle başarılı geçen bir müdahale yapıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında aldığı darbe sonrası Emre'nin yapılan tetkiklerinde sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmişti.

İlk yarıyı kapattı

Emre Akbaba'nın sakatlığının 3-4 ay süreceği ve genç oyuncunun sezonun ilk yarısını kapattığı öğrenildi.

Erzurum temsilcisiyle yapılan maçın ardından gerçekleştirilen tetkiklerde sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilen Eren Derdiyok da koşuya başladı.

Golcü oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 3 Ekim Çarşamba günü oynanacak Porto müsabakasına yetiştirilmeye çalışılacak.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 14:07
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Emre Akbaba
  3. Galatasaray

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