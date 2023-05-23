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Yerel Ameliyat için İzmir'de geldi, yangında öldü
Yerel

Ameliyat için İzmir'de geldi, yangında öldü

Yeniakit Publisher
2023-05-23 15:59:00 -
Ameliyat için İzmir'de geldi, yangında öldü

İzmir'in Konak ilçesinde dairesinde çıkan yangın esnasında balkonda mahsur kalan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Yangın saat 14.00 sıralarında Zafertepe Mahallesi 612 sokakta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın apartmanın birinci katında bulunan bir dairede çıktı.

Sebebi henüz bilinmeyen yangında, dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, çıkan yangında Alman uyruklu A. H. (59) adlı kadının yangın esnasında içeride olduğu tespit edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Hammude'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, yangında hayatını kaybeden kadının, kısa bir süre önce mide küçültme ameliyatı için İzmir'e geldiği ve bir süredir kardeşine ait dairede kaldığı öğrenildi. Evde çıkan yangının sebebini belirlemek için başlatılan çalışma sürüyor.

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