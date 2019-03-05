0553 313 94 23

Amedspor'dan jiletli futbolcu hakkında şaşırtan karar!

2. Lig ekiplerinden Amedspor, Sakaryaspor maçında sahaya jiletle çıktığı iddia edilen Mansur Çalar'ı moralinin bozuk olduğu gerekçesiyle kadrodan çıkardı.

05 Mart 2019 Salı 13:57
Amedspor'dan jiletli futbolcu hakkında şaşırtan karar!

Amedspor, Sakaryaspor maçında rakiplerini jiletlediği iddia edilen Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar'ı morali bozuk olduğu gerekçesiyle takım kadrosundan çıkardı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'de Sakaryasporlu futbolcuların kendilerini darp ettiği iddasıyla suç duyurusunda bulunduğu Mansur Çalar, teknik direktör Mehmet Budak tarafından yarın oynanacak Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Türk futbolunda görülmemiş olay! Amedsporlu Mansur Çalar sahada futbolcuları jiletledi

Mansur'un dinlenmesi ve kendisini toprlaması için yarın oynanacak Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçının kadrosuna dahil etmediğini belirten Budakın şunları söyledi:

"Morali alt üst oldu"

"Görüyoruz ki futbolcumuz Mansur Çalar ile ilgili haksız bir linç kampanyası başlatılmıştır. O görüntüleri defalarca izledim. Adamın elinde bir şey yok. Eğer elinde bir cisim olsa rakip oyuncular tepki verir. Ortada bir tepki de yok. Bunu büyütmenin ve oraya buraya çekmenin bir anlamı yok. Herkes bunu iyi bilsin ki, biz Mansur Çalar kardeşimizin yanındayız ve onu kimseye yedirtmeyiz. Bu böyle biline. Mansur, karşı karşıya kaldığı linç girişimi ile bir hayli yıprandı. Morali altüst oldu. Bu nedenle, dinlensin, toparlansın diye onu yarın deplasmanda oynayacağımız Niğde Anadolu Futbol Kulübü maç kadrosuna dahil etmedim"

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:57
  1. Sakarya
  2. Niğde
  3. Amedspor
  4. Mansur Çalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi’nin yıldızları futbol turnuvasında 3. oldu
    1. Sanayi’nin yıldızları futbol..
    2. ARIKÖY’de ilk ders verildi
    3. Pakistan’dan teröre büyük darbe
    4. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    5. Bab'da bomba yüklü motosiklet patladı:..
    6. İpekyolu’nda ‘8 Mart Dünya Kadınlar..
    7. Define kuyusuna düşen kedi kurtarıldı
    8. Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında..
    9. DÜ’de yeni nesil kariyer ve..
    10. ESÇAD’dan çifte kutlama
    11. Bakan Soylu'ya pankartlı davet
    12. AK Parti'nin Eyüpsultan mitingi
    13. Futbolun şampiyonu Şehit Ömer..
    14. Feyzi’den ‘İstihdam Seferberliği’..
    15. Okul servisiyle makas atan maganda..
    16. CHP önünde pazarcı eylemi! Belediye..
    17. Türkiye İMSAD Şubat 2019 Sektör Raporu
    18. İsmetpaşalı öğrenciler yangın ve afet..
    19. Kırklareli’de yol ortasında ceset..
    20. Vali Mantı, Kur’an Kursu..
    21. Van'da trafik kazası! 14 yaralı
    22. Adliyeye sevk edilen 24 şüphelinin..
    23. Binali Yıldırım tersane işçileriyle..
    24. DÜ sporcusu bilek güreşinde şampiyon..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamıyla bez..
    26. Tekstilde gelecek var
    27. Bakan Çavuşoğlu: "Suriye’nin toprak..
    28. "Türkiye Gençlik STK'ları Platformu"..
    29. Sivasspor'da Muhammet Demir ameliyat..
    30. GAÜN’de uluslararası öğrencilere..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar