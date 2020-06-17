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Spor

Amedspor’da testler negatif çıktı

TFF 2.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 17:05:55 -
Amedspor’da testler negatif çıktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Amedspor’da iki gün önce TFF’nin Futbola Dönüş Programı çerçevesinde kulüp çalışanları, teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip korona virüs testlerinin tamamı negatif çıktı.


Pandemi süreci nedeniyle 15 Martta ertelenen ve 18 Temmuz’da başlaması planlanan ligler öncesinde Diyarbakır’da toplanarak çalışmalara başlayan Amedspor’a yeni tip korona virüs testlerinden iyi haber geldi. İki gün önce TFF’nin Futbola Dönüş Programı çerçevesinde kulüp çalışanları, teknik heyet ve futbolculara yönelik gerçekleşen yeni tip korona virüs testlerinin tamamı negatif çıktı. İyi haberi yazılı açıklama ile kamuoyu ile paylaşan Amedspor, sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı açıklama ile tüm testlerin negatif çıktığını duyurdu.

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