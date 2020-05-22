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Spor

Amedspor krize çare arıyor

TFF 2.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:19:50 -
Amedspor krize çare arıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Amedspor’da krize bir türlü çare bulunamıyor. İyi bir yönetim oluşmaması ve maddi sorunlara çözüm bulunmaması durumda futbolcuların 18 Temmuzda başlayacağı açıklanan ligler için de hazırlıklara katılmayacağı konuşuluyor.


Bir yandan takımın küme düşme potasında olması, diğer yandan maddi sorunlar ve yeni tip korona virüs süreciyle ilgili yaşanan sıkıntılara çözüm bulamayan kulüp, 12 Haziranda kongre kararı aldı. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu liglerin haziranın ikinci haftasında başlayacağını açıklamış ancak tüm takımlar idmanlara başlamasına rağmen Amedspor’da futbolcular alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle kente gelmeyi kabul etmemişti. İyi bir yönetim oluşmaması ve maddi sorunlara çözüm bulunmaması durumda futbolcuların 18 Temmuzda başlayacağı açıklanan ligler için de hazırlıklara katılmayacağı konuşuluyor.


Bugüne kadar kulübe en büyük maddi desteği sağlayan taraf olarak bilinen Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odasının korona virüs sürecinde iş dünyasının yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle artık kulübe kaynak sağlayamayacağını ilan etmesi de camiada umutsuzluğa neden oluyor.

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