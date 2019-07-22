Amed Sportif Faaliyetler’de yeni sezon hazırlıkları TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de yeni sezon hazırlık kampı başladı.

Yeşil kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabına Diyarbakır’da başladı. Talaytepe Şehmus Özer tesislerinde gerçekleşen idmana tüm futbolcular katıldı. Teknik direktör Ramazan Erim gözetiminde gerçekleşen çalışma, kros ve kondisyon ağırlıklı gerçekleşti. Çalışmaya, yeni transferler ve seçmelerde beğenilen futbolcular da katıldı. Yaklaşık 2 saat süren idmanı yöneticiler de takip etti. AmedSportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarına bugünyapacağı idmanla devam edecek.

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