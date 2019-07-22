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Amed Sportif Faaliyetler transferde durmuyor

TFF 2.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:13
Amed Sportif Faaliyetler transferde durmuyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de transfer çalışmaları devam ediyor.


Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, hafta sonunda iki futbolcusuyla daha el sıkıştı. Daha önce iç transferde kaleci Erdi Yokuşlu, Yiğitcan Gölbaşı, Abdullah Çetin, Bünyamin Yürür, Muhlis İstemi ve Mansur Çalar’la anlaşma sağlayan Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Serkan İpek ve Ferhat Yaşar’ı da bitirdi. Serkan İpek ve Ferhat Yaşar’ın ardından iç transferde anlaşılan futbolcu sayısını 7’ye çıkaran Diyarbakır temsilcisi, dış transferde ise Sivas Belediyespor’dan Tolga Tekin, Gümüşhanespor’dan gurbetçi Azad Kevin Odabaşı, Zonguldak Kömürspor’dan Hüseyin Yılmaz ve 1922 Konyaspor Reşo Akın’ı kadrosuna katmıştı.


Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, iç transfer çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Serkan İpek ve Ferhat Yaşar ile tekrar anlaşma sağlanmanın mutluluğu yaşandığı vurgulandı.


Kaleci Serkan İpek de, Amed Sportif Faaliyetlerle tekrar anlaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.


İpek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şöyle dedi:


“Amedspor benim evim. Her zaman terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Altı senedir Amedspor forması giyiyorum. Bu senede elimden gelenin fazlasını yapacağım. Basta kulüp başkanımız olmak üzere bütün sevenlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”.


23 yaşındaki stoper Ferhat Yaşar ise yuvada kalmanın sevincini yaşadığını kaydetti. Yaşar, “Amedspor benim için her zaman bir spor kulübünden çok daha fazlası oldu. Bu değerli camiaya, ait olduğum şehrin takımına emek vermeye, bu özel formayla ter akıtmaya devam edeceğim için son derece mutluyum. Taraftarlarımızla, sevenlerimizle güzel bir sinerji yakalayıp bu takımı ait olduğu yerlere götürmek için var gücümle mücadele edeceğim. Yolun sonu şampiyonluk olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:13
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