Amed Sportif Faaliyetler, Mansur Çalar’a sahip çıktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Sorumlusu Mehmet Budakın, Sakaryaspor maçından sonra adliyeye sevk edilip adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Mansur Çalar’a sahip çıktı.

Futbolcusunun haksız bir karalama kampanyasına maruz bırakıldığını ve bundan dolayı psikolojik olarak yorulduğu için dinlendirmek amacıyla Niğde Anadolu FK maçının kadrosuna almadıklarını belirten Budakın, kendilerinin Mansur Çalar’ın yanında olduklarını söyledi. Mansur’un dinlenmesi ve kendisini toparlaması için bu maçın kadrosuna almadıklarını kaydeden Budakın, “Görüyoruz ki futbolcumuz Mansur Çalar ile ilgili haksız bir linç kampanyası başlatılmıştır. O görüntüleri defalarca izledim. Adamın elinde bir şey yok. Eğer elinde bir cisim olsa rakip oyuncular tepki verir. Ortada bir tepki de yok. Bunu büyütmenin ve oraya buraya çekmenin bir anlamı yok. Herkes bunu iyi bilsin ki, biz Mansur Çalar kardeşimizin yanındayız ve onu kimseye yedirtmeyiz. Bu böyle biline. Mansur, karşı karşıya kaldığı linç girişimi ile bir hayli yıprandı. Morali alt üst oldu. Bu nedenle, dinlensin, toparlansın diye onu yarın deplasmanda oynayacağımız Niğde Anadolu Futbol Kulübü maç kadrosuna dahil etmedim. Kendisinin de böyle bir talebi vardı. Çünkü arada geçen 4 günde yaşananlardan dolayı hiç idman yapamadığı için fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmadığını anlattı” dedi.