Amed Sportif Faaliyetler Erkut’la anlaştı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de iç transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Erkut Şentürk’le sözleşme yeniledi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet Erkut Şentürk ile sözleşme yenilendiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

“Transfer çalışmalarına devam eden transfer komitemiz, yürütülen çalışmalar kapsamında sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki orta saha mevkinde oynayan genç sporcumuz Mehmet Erkut Şentürk ile görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşme sonunda sporcu ile 1 sezon daha anlaşmaya varılmıştır".

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.