AMD’den Intel’i zorlayacak işlemci

AMD'nin en uygun fiyatlı 3D V-Cache işlemcisi olması beklenen Ryzen 5 5600X3D, fiyat performans noktasında Intel'e meydan okuyor.

AMD, Zen 4 mimarisine geçiş yaparken Zen 3’e de efsanevi bir şekilde veda etmeye hazırlanıyor. Uygun fiyata sağlam oyun performansı sunmak için tasarlanan Ryzen 5 5600X3D, AMD’nin 3D V-Cache’in gücünden yararlanacak.

Ryzen 5 5600X3D fiyatı ve performansı ile iddialı

AMD’nin en uygun fiyatlı 3D V-Cache işlemcisi olması beklenen Ryzen 5 5600X3D, fiyat performans noktasında Intel’e meydan okuyor. AMD’nin yeni işlemcisinin sınırlı sayıda üretilecek olması ise Ryzen 5 5600X3D için sayabileceğimiz tek olumsuz nokta.

Yeni Ryzen 5 5600X3D, altı çekirdek ve 12 iş parçacığına ev sahipliği yapıyor. 4,4 GHz’e yükseltilebilen 3,3 GHz hız sunabilen yeni işlemci, 99 MB birleşik önbellek (96 MB L3 önbellek) ile birlikte geliyor. Ryzen 5 5600X3D, güç tüketimi noktasında ise Ryzen 7 5800X3D ile aynı şekilde 105 watt’lık bir tüketime sahip.

AMD’nin yeni işlemcisi, şirketin Micro Center ile yaptığı ortaklığın bir sonucu olarak doğacak. Bu yüzden, sınırlı sayıda üretilecek olan işlemciyi satın almanın bir hayli zor olduğunu söylememiz gerekiyor. Yeni işlemcinin fiyatı ise 229 dolar olarak belirlenmiş durumda. Intel Core i5-13400’ün yurt dışı fiyatının ise yaklaşık 260 dolar olduğunu belirtelim.

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Öte yandan, Micro Center’ın müşterileri için ilginç bir teklifi daha bulunuyor: Ryzen 5 5600X3D, 16GB G.Skill Ripjaws V bellek ve Asus B550-Plus TUF anakartı 329 dolarlık bir paket hâlinde sunulacak. Son derece rekabetçi olan bu fiyat birçok kişi için bilgisayar toplamayı kolaylaştıracaktır.

Daha ucuz anakart ve RAM ile Ryzen 5 5600X3D, uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Yeni işlemci, 7 Temmuz’da Micro Center’da satışa çıkacak. Stoklar bittiğinde ise yeni işlemci bir daha dönmemek üzere rafları terk edecek.