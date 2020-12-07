  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Amcasını öldürüp polise teslim oldu
Gündem

Amcasını öldürüp polise teslim oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde amcasını silahla vurarak öldüren şahıs polise teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 01:52:00 -
Amcasını öldürüp polise teslim oldu

Trabzon’un Ortahisar ilçesinin Gülbahar Hatun Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde meydana gelen olayda Giray Terzi (29) alacak verecek meselesi nedeniyle amcası Şendoğan Terzi’nin (61) evine geldi.

Bir süre amcası ile sözlü bir şekilde tartışan Terzi belinden çıkardığı tabanca ile amcasına ateş etti.

Amca Şendoğan Terzi vücuduna isabet eden 4 kurşunla yere yığılırken, yeğen Giray Terzi evden çıkarak uzaklaşmaya başladı.

Uygulama yapan trafik polislerine teslim oldu

Olay yerinden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Soğuksu kavşağına gelen şahıs i, uygulama yapan trafik polislerine silahı ile birlikte teslim oldu.

Amcasına silahla ateş ettiğini belirten Giray Terzi’nin amcasının evine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede Şendoğan Terzi’nin olay yerinden hayatını kaybettiğini belirledi.

Yeğen Terzi polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden amca Şendoğan Terzi’nin cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"Amcam faizle para alıyordu"

Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek sorgusu alınan Giray Terzi verdiği ilk ifadesinde, “Amcam Şendoğan Terzi faizle para alıyordu. Babamla birlikte borcunun bir kısmını ödedik. Amcam faizle para almaya devam edince babamla tartıştım. Evden çıkarak amcamın evine gittim. Bir süre konuştuk ama tartışma büyüyünce silahla amcama ateş ettim” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'a
Medya

Erdoğan'a "Yanında kim kaldı?" diyen Ali Babacan'a anlamlı cevap: Ben buradayım!

23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde uzun yıllar danış..
Yakalanarak Türkiye'ye getirildi! Bomba itiraflarda bulundu
Gündem

Yakalanarak Türkiye'ye getirildi! Bomba itiraflarda bulundu

Cezayir’de yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Nuh Naci Konyalı, örgütün ülkedeki faaliyetlerini tek tek deşifre etti. Eğitim, medya ve e..
Asya devinden Türkiye açıklaması!
Ekonomi

Asya devinden Türkiye açıklaması! "Ortaklığa büyük önem veriyoruz"

Japonya Uluslararası İnşaat Birliği Başkanı Kenji Hasuwa, "Türk-Japon ortaklığında mevcut iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem veriyoru..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay