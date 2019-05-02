Amca çocukları arasında astsubaylık kavgası: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde amca çocukları arasında astsubay olmak isteyen Mahmut Yotuşcak ile ona karşı çıkan amca çocukları arasında kavga çıktı. Sopa taşların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kalfalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Yorulcak'ın astsubay olmak için müracaat ettiğini duyan kuzenleri Yorulcak'ın müracatını geri çekmesini istedi. Yorulcak ile kuzenleri arasında bu sebeple başlayan tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri taş ve sopalarla yaralanan Mehmet, Eyyüp, Mahmut ve Hevi Yorulcak'ı Siverek Devlet Hstanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri ise mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.