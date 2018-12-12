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Ambulansı yerde yatarak böyle bekledi

Adana Kozan'da bir otomobille çarpışarak başından yaralanan motosiklet sürücüsü, başının altına konulan straforla uzanarak ambulansın gelmesini bekledi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:37
Ambulansı yerde yatarak böyle bekledi

Adana’nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin yaralanan sürücüsü, başının altına konan köpükle (strafor), yerde yatarak ambulans bekledi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Adana Caddesinde meydana geldi. İbrahim Özdemir yönetimindeki motosiklet, Çağdaş Sokak’tan caddeye çıkmak isteyen Mahmut Kılıçlı yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, motosikletin kasksız sürücüsü İbrahim Özdemir, başından yaralandı.

Bölgedeki bir esnafın yardımıyla başının altına köpük ve karton yerleştirilen Özdemir, ıslak asfaltta yatarak ambulans bekledi. Gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne götürülen Özdemir’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:37
  1. Adana
  2. Kozan
  3. Trafik kazası
  4. motosiklet kazası
  5. İbrahim Özdemir
  6. Ambulansı yerde yatarak bekledi

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