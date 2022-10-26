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Gündem Ambulansa yol vermeyen sürücüye ibretlik ceza
Gündem

Ambulansa yol vermeyen sürücüye ibretlik ceza

E-5 Kara Yolu Avcılar Mevkiinde ambulansa yol vermeyen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 03:27:00 -
Ambulansa yol vermeyen sürücüye ibretlik ceza

E-5 Karayolu Avcılar Mevkiinde geçtiğimiz günlerde sirenleri çalarak seyir eden ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsüyle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Plaka sorgusu yapan polis ekipleri aracın sahibinin C.U. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye ise çeşitli suçlardan toplamda 819 TL cezai işlem uygulandı.

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