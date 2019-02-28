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Ambulansa yol vermeyen sürücü gözaltına alındı

İstanbul'da ambulans şoförüne kasıtlı olarak yol vermediği iddia edilen bir sürücü gözaltına alındı.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:17
Ambulansa yol vermeyen sürücü gözaltına alındı

Bakırköy'de, ambulans şoförüne yol vermeyip, yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engellediği öne sürülen sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, D100 Karayolu Bakırköy mevkisinde, trafikte ambulans şoförüne yol vermeyip, yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engellediği öne sürülen sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 34 RA 4651 plakalı araç sürücüsü M.E.Y'i gözaltına aldı.

108 lira ceza kesildi

Sürücü M.E.Y'ye saygısızca araç kullanmaktan 108 lira, geçilen aracın geçilme kurallarına uymamasından 108 lira ve şerit izleme değiştirme kurallarına uymamasından 108 lira ceza kesildi.

Şüphelinin adli işlem için Bahçelievler Polis merkezi Amirliğine sevk edildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:17
  1. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
  2. Sivil Trafik Ekipler Amirliği

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