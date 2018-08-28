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Ambulansa yol vermek isterken refüje çıktı: 2 yaralı

Yenibosna’da ambulansa yol vermek isterken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, refüje çıktı. Kazada minibüste bulunan biri hamile kadın 2 kişi yaralandı.

28 Ağustos 2018 Salı 10:01
Ambulansa yol vermek isterken refüje çıktı: 2 yaralı

Kaza, Yenibosna Ahmet Taner Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre, M.Emin Aksoy adlı minibüs sürücüsü, yolda ilerleyen bir ambulansa yol vermek istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Aksoy, refüje çıkarak durabildi. Araç refüjdeki bir trafik levhasına da çarptı. Kazada biri Lübnan asıllı hamile kadın olmak üzere 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Lübnan asıllı hamile kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, kısa süreliğine kapanan trafik aracın çekici ile kaldırılmasıyla normale döndü.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 10:01
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