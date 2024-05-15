Ambulans Uçak Umre ‘de Rahatsızlanan Türk Hasta için Havalandı
Kutsal toprakları ziyaret etmek üzere gittiği Mekke’de rahatsızlanan 68 yaşındaki hasta ambulans uçakla Gaziantep‘e getirildi.
68 yaşındaki hasta R.T. kutsal toprakları ziyaret için gittiği Umre de rahatsızlanmış ve ailesine haber verilmesi üzerine tedavisinin Türkiye’de devam etmesi için girişimlerde bulunulmuştur. Sağlık Bakanlığı’nın imkan ve olanaklarından faydalanarak uçak ambulans ile 2 bin km ötedeki Cidde havaalanından Gaziantep havaalanına getirilen hasta, Gaziantep Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Hastanın Gaziantep Şehir Hastanesi’nde tedavisi halen devam etmektedir.