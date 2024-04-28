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Yerel Ambulans uçak Şırnak'taki 20 günlük bebek için havalandı
Yerel

Ambulans uçak Şırnak'taki 20 günlük bebek için havalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 20:58:00 -
Ambulans uçak Şırnak'taki 20 günlük bebek için havalandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 20 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesine götürülen Nadire A'nın yapılan tetkikler sonucu sindirim sisteminde kanama meydana geldiği tespit edildi.

Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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