Ambulans otomobile çarptı: Yaralılar var
Kahramanmaraş’ta bir ambulans, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Kazada 2 sağlık görevlisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren 46 FL 915 plakalı ambulans, seyir halindeyken aynı yönde trafik ışıklarında bekleyen Cuma K. idaresindeki 46 NR 966 plakalı otomobile çarptı.
Kazada ambulansta bulunan iki sağlık görevlisi yaralandı. Hastaneye kaldırılan sağlık görevlilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.