Ambulans ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var Şanlıurfa'da, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Tevfik Deniz idaresindeki, içinde hasta bulunan 63 AJ 315 plakalı ambulans, Şanlıurfa-Mardin kara yolu İrice Mahallesi Kavşağı'nda, Eyüp Kara yönetimindeki 33 ACE 94 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada, sürücüler ile ambulansta bulunan sağlık görevlisi Şamil Fenerli ve hasta Meryem Ekinci, otomobildeki Zeliha Çağıran, Veysel Akyüz, Abdulkadir Çağıran ve Pero Kondu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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