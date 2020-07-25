  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ambulans helikopter parmağında kısmi kopma meydana gelen madenci için havalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 14:58:01 -
Ambulans helikopter parmağında kısmi kopma meydana gelen madenci için havalandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta özel maden ocağında çalıştığı sırada serçe parmağında kısmi kopma meydana gelen kişi, tedavisi için ambulans helikopterle Kocaeli'ye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, sol el serçe parmağında kısmi kopma nedeniyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine başvuran 36 yaşındaki S.Y'nin, tedavisi için Kocaeli'ye nakledilmesine karar verildi.

Kentte helikopter pisti olmaması nedeniyle ambulans helikopterin Kozlu Şehir Stadyumu'na inmesi kararlaştırıldı.

Bunun üzerine tedavi gördüğü hastaneden alınarak stadyuma getirilen S.Y, ambulans helikopterle VM Medical Park Kocaeli Hastanesine gönderildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı