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Gündem Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
Gündem

Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren ve durumu ağır olan hasta, ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 14:10:00 -
Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesi Ortakaraören Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Emine Harmancı, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve durumu ağır olan Harmancı'nın tedavisine Konya Şehir Hastanesinde devam edilmesine karar verilerek Sağlık Bakanlığının ambulans helikopteri istendi.

İlçedeki bir fabrikanın bahçesine inen helikoptere ambulansla getirilen Harmancı, Konya'ya sevk edildi.

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